Arsenal : Oxlade-Chamberlain, c'est flou...

A un an de la fin de son contrat, l’ailier Alexander Oxlade-Chamberlain (23 ans, 45 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) n’a toujours pas prolongé avec Arsenal. Une situation qui n’a pas l’air d’affoler les dirigeants des Gunners. Pourtant, Sky Sports croit savoir que l’international anglais se retrouverait de plus en plus proche de la sortie.

Le média britannique annonce que les chances de voir l’ancien joueur de Southampton rempiler sont "quasiment nulles". Du coup, une vente semble la solution la plus plausible, d’autant plus que Liverpool et Manchester City sont fortement intéressés par son profil.