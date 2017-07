OM : Mandanda, le club a "dépassé sa limite" « Par Romain Rigaux - Le 12/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour à l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda (32 ans, 9 matchs en Premier League cette saison) a été présenté à la presse ce mercredi matin. Une conférence de presse au cours de laquelle le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, a reconnu que l'opération a coûté plus cher que prévu. Mais le gardien français a fait des efforts de son côté. "Comme pour toutes les transactions sur lesquelles nous avons travaillé depuis le début de ce mercato, nous nous fixons un prix de réserve, une limite au-delà de laquelle nous ne souhaitons pas aller. C'est vrai pour tous les joueurs que nous avons recruté. C'était vrai pour Steve. Mais nous avons légèrement dépassé cette limite pour Steve. Et, pour faciliter cette transaction, il a fait des efforts significatifs sur sa rémunération. Et une partie de ses efforts a consisté à faire un don de 200 000 euros à OM Attitude, le fonds de dotation qui pilote les actions que nous menons en matière sociale", a expliqué le boss de l'OM. Le montant de l'opération est évalué entre 2 et 6 millions d'euros. Le montant de l'opération est évalué entre 2 et 6 millions d'euros.

