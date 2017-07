Lyon : Denayer charge Manchester City Par Romain Lantheaume - Le 12/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quête d'un renfort en défense centrale, l'Olympique Lyonnais a quasiment bouclé la venue de Marcelo après avoir convenu d'un accord avec Besiktas (voir ici). Pourtant, c'est Jason Denayer (22 ans) qui a longtemps semblé tenir la corde pour rejoindre les Gones dans ce secteur. Le Belge accuse son club de Manchester City d'avoir fait capoter l'affaire. "Ils ont mis un veto à mon départ à Lyon. Ils ne veulent pas me vendre ou alors uniquement à des conditions exorbitantes et irréelles comme par exemple avec une clause de rachat au même prix que celui de la vente. Du coup, les clubs me veulent mais uniquement en prêt", a déploré l'ancien joueur de Sunderland auprès de Voetbal Magazine. "Lyon était un club parfait, une équipe ambitieuse dans un bon championnat. Nous étions d'accord avec l'OL mais pas City, qui veut absolument me prêter à Gérone. Or, ils sont promus, jouent en contres, c'est une petite ville, avec peu de supporters. Tout le contraire de Lyon." Au moins, le Diable Rouge, sous contrat jusqu'en 2020, prend soin de ne pas compromettre ses chances de rallier le Rhône à l'avenir… "Lyon était un club parfait, une équipe ambitieuse dans un bon championnat. Nous étions d'accord avec l'OL mais pas City, qui veut absolument me prêter à Gérone. Or, ils sont promus, jouent en contres, c'est une petite ville, avec peu de supporters. Tout le contraire de Lyon." Au moins, le Diable Rouge, sous contrat jusqu'en 2020, prend soin de ne pas compromettre ses chances de rallier le Rhône à l'avenir…

