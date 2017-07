Affaire : Le Graët tout heureux pour Benzema « Par Romain Lantheaume - Le 12/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mardi, la Cour de cassation a donné gain de cause à Karim Benzema (29 ans), soupçonné de chantage dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. L'attaquant du Real Madrid contestait la régularité de l'enquête que l'instance a jugé déloyale (voir la brève d'hier à 14h44). Alors que cette décision pourrait déboucher sur la nullité de la procédure, le président de la FFF, Noël Le Graët, proche du Merengue, s'est satisfait de la tournure des événements. "Je me réjouis pour Karim Benzema. J'ai toujours souhaité que ce garçon se porte bien. Si on pouvait ne plus parler de lui dans cette affaire-là, je serais ravi. C'est une décision qui le soulage et on est plutôt content pour lui", a affirmé le Breton dans les colonnes de L'Equipe, affirmant penser également à Valbuena, avec qui il se dit "solidaire". "Cela ne change rien pour nous. Karim Benzema n'est pas suspendu par la Fédération, je l'ai dit 50 000 fois. Il est sélectionnable. Nasri est sélectionnable, Ribéry est sélectionnable, et plein d'autres", a ajouté le dirigeant. Ribéry et Nasri sélectionnables oui, mais au niveau et désireux de retrouver les Bleus, c'est autre chose… "Cela ne change rien pour nous. Karim Benzema n'est pas suspendu par la Fédération, je l'ai dit 50 000 fois. Il est sélectionnable. Nasri est sélectionnable, Ribéry est sélectionnable, et plein d'autres", a ajouté le dirigeant. Ribéry et Nasri sélectionnables oui, mais au niveau et désireux de retrouver les Bleus, c'est autre chose…

News lue par 5644 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+