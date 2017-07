Bayern : les détails financiers pour James Par Romain Lantheaume - Le 11/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grosse surprise ce mardi. Davantage attendu du côté de Manchester United, de Chelsea ou encore du Paris Saint-Germain, le milieu offensif James Rodriguez (25 ans), dans l’impasse au Real Madrid, a été prêté pour deux ans au Bayern Munich avec option d’achat (voir la brève de 13h39). D’après la presse espagnole, le quintuple champion d’Allemagne en titre va verser 5 millions d’euros par an à la Maison Blanche dans le cadre de ce prêt payant. Le cador de Bundesliga aura ensuite la possibilité de lever l’option d’achat pour un montant compris entre 35 et 40 M€. Après avoir déboursé entre 75 et 80 M€ pour débaucher le Colombien à l’AS Monaco en 2014, les Merengue devraient donc perdre de l’argent avec le Cafetero. Pas vraiment une surprise au vu des deux dernières saisons compliquées du Sud-Américain. A noter que le Real va tout de même économiser près de 8 M€ par an, soit le salaire de James, intégralement pris en charge par le Bayern. Après avoir déboursé entre 75 et 80 M€ pour débaucher le Colombien à l’AS Monaco en 2014, les Merengue devraient donc perdre de l’argent avec le Cafetero. Pas vraiment une surprise au vu des deux dernières saisons compliquées du Sud-Américain. A noter que le Real va tout de même économiser près de 8 M€ par an, soit le salaire de James, intégralement pris en charge par le Bayern.

