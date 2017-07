Rennes : Sio à Montpellier, ça devrait se faire

Après des coups de gueule par voie de presse, Rennes et Giovanni Sio (28 ans, 34 matchs et 9 buts en L1 cette saison) sont proches de la séparation. L'attaquant ivoirien devrait bien rejoindre Montpellier, avec lequel il s'est déjà mis d'accord. Selon L'Equipe, le club héraultais a revu son offre à la hausse et propose 2 millions d'euros, hors bonus. Une proposition suffisante pour convaincre les Rouge et Noir, Christian Gourcuff ne comptant plus sur l'ancien Bastiais pour la prochaine saison.