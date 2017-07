Juve : Benatia annonce Douglas Costa

Ce n'est désormais plus un secret, Douglas Costa (26 ans, 34 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) va quitter le Bayern Munich pour la Juventus Turin. Alors qu'un prêt payant (9 M€) de deux ans est évoqué par la presse italienne, le défenseur turinois Mehdi Benatia (30 ans, 21 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) lui a déjà souhaité la bienvenue sur Twitter. L'ailier brésilien lui a même répondu "Merci". Reste désormais à attendre l'officialisation de sa venue par la Vieille Dame.