PSG : ça sent bon pour Dani Alves !

PSG : ça sent bon pour Dani Alve s ! « Par Romain Lantheaume - Le 11/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et si le Paris Saint-Germain coiffait Manchester City sur le fil dans le dossier Dani Alves (34 ans) ? Alors que la décision du latéral droit, libre depuis son départ de la Juventus Turin, est attendue ce mardi, celui-ci aurait choisi le club de la capitale, annoncent les médias L'Equipe et Goal qui affirment que le Brésilien est arrivé ce mardi à Paris ! Indice supplémentaire, la compagne du joueur, Joana Sanz, a publié sur Instagram la vidéo d'une ville où deux avions de chasse circulent dans le ciel. Un paysage qui ressemble fort à celui de la capitale à quelques jours du 14 juillet ! Au PSG, un contrat de deux ans attendrait l'ancien Barcelonais dont la signature est annoncée pour ce soir avec une présentation mercredi. Si ces informations se confirment, le vice-champion de France bouclerait gratuitement la venue d'un renfort d'expérience et encore en jambes, tout en anticipant l'éventuel départ de Serge Aurier. Un joli coup !

