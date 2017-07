Monaco : Mbappé aurait pris sa décision !

Monaco : Mbappé aurait pris sa décisio n ! « Par Romain Lantheaume - Le 11/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Priorité du Paris Saint-Germain, qui a rencontré son père, Wilfried, à deux reprises au cours des dernières semaines (voir la brève de 08h15), l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) devrait rester à l’AS Monaco. D’après la radio RMC, la cour menée par le club de la capitale ainsi que par le Real Madrid, Arsenal et Manchester City, n’a pas suffi pour inciter la pépite à revoir ses positions. Le média évoque un indice qui va dans ce sens : alors qu’il occupait jusqu’à présent une chambre du centre de formation, le Tricolore a signé un bail de location d'une maison dans les hauteurs de la Principauté. Une réunion doit prochainement avoir lieu avec les dirigeants de l’ASM selon la même source et celle-ci devrait déboucher sur une prolongation qui ferait de Mbappé, actuellement lié jusqu’en 2019, l’un des plus gros salaires du club. De quoi sceller l’un des feuilletons de l’été. Une réunion doit prochainement avoir lieu avec les dirigeants de l’ASM selon la même source et celle-ci devrait déboucher sur une prolongation qui ferait de Mbappé, actuellement lié jusqu’en 2019, l’un des plus gros salaires du club. De quoi sceller l’un des feuilletons de l’été.

