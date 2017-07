Affaire : victoire importante pour Benzema !

Affaire : victoire importante pour Benzem a ! « Par Romain Lantheaume - Le 11/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Coup de théâtre dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena ! Ce mardi, la Cour de cassation a donné raison à Karim Benzema, indique la radio RMC ! Soupçonné de chantage, l'attaquant du Real Madrid contestait sur la forme la régularité de l'enquête menée dans ce dossier. Celle-ci a été jugée déloyale par la juridiction suprême française. Au centre de cette décision figure le rôle joué par le commissaire sous couverture dans cette affaire, "Lukas", accusé d'avoir joué un "rôle très actif" et incité les individus en possession de la sextape à jouer aux maîtres-chanteurs. Alors que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles avait de son côté validé l'enquête il y a 7 mois, cette décision n'était vraiment pas attendue et change complètement la donne. En effet, l'avocat de l'ancien Lyonnais, Me Patrice Spinosi, espère désormais que la justice va prononcer la nullité de la procédure, ce qui signifierait la fin des ennuis pour son client. La cour d'appel de Paris est chargée de statuer de nouveau sur ce dossier. Alors que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles avait de son côté validé l'enquête il y a 7 mois, cette décision n'était vraiment pas attendue et change complètement la donne. En effet, l'avocat de l'ancien Lyonnais, Me Patrice Spinosi, espère désormais que la justice va prononcer la nullité de la procédure, ce qui signifierait la fin des ennuis pour son client. La cour d'appel de Paris est chargée de statuer de nouveau sur ce dossier.

