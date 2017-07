Monaco : Wenger dément pour Lemar « Par Romain Lantheaume - Le 11/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ambitieux cet été sur le marché des transferts, Arsenal ne lâche pas le milieu offensif de l’AS Monaco, Thomas Lemar (21 ans, 34 matchs et 9 buts en L1 cette saison). Alors que le club princier a repoussé des offres de 40 millions d’euros puis 45 M€, la presse anglaise évoquait récemment un accord contractuel entre les Gunners et l’international français. Tout en reconnaissant que l’ancien Caennais l’intéresse, le coach d’Arsenal, Arsène Wenger, a démenti ces bruits de couloir. "Il n’y a que des spéculations pour l’instant et rien de vraiment concret en vue d’une signature, a assuré l’Alsacien ce mardi devant la presse. C’est un joueur que l’on suit, que l’on observe mais, pour le reste, ce ne sont que des spéculations." Au vu du prix réclamé par l’ASM pour le Guadeloupéen (91 M€), on comprend que le technicien français préfère y aller avec des pincettes dans ce dossier ! Au vu du prix réclamé par l’ASM pour le Guadeloupéen (91 M€), on comprend que le technicien français préfère y aller avec des pincettes dans ce dossier !

