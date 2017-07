Arsenal : Sanchez, Wenger n'en démord pas !

Arsenal : Sanchez, Wenger n'en démord pa s ! « Par Romain Lantheaume - Le 11/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League cette saison) va-t-il parvenir à ses fins ? Alors que son contrat avec Arsenal expire dans un an, l’attaquant a refusé une juteuse offre de prolongation et il souhaiterait rejoindre Manchester City. Malgré le risque d’un départ gratuit l’été prochain, le manager des Gunners, Arsène Wenger, continue de s’accrocher au Chilien. "Nous attendons des joueurs qu'ils respectent leurs contrats. C'est ce que nous voulons, a lancé le Français en conférence de presse. Il apporte beaucoup de valeur à l'équipe et je pense aussi qu'il aime beaucoup ce club, (...) donc ce n'est pas forcément sa dernière année de contrat à Arsenal." D’après The Independant, seul un chèque de 100 millions d’euros pourrait faire plier le club londonien, prêt à tout pour ne pas perdre son principal atout offensif, ni renforcer un concurrent direct... D’après The Independant, seul un chèque de 100 millions d’euros pourrait faire plier le club londonien, prêt à tout pour ne pas perdre son principal atout offensif, ni renforcer un concurrent direct...

News lue par 9991 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+