Man Utd : Mourinho ne croyait pas en Lacazette « Par Romain Lantheaume - Le 11/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec 53 millions d'euros déboursés (hors bonus), l'attaquant Alexandre Lacazette (26 ans) a convaincu Arsenal de casser sa tirelire pour le débaucher de l'Olympique Lyonnais. Un temps intéressé, Manchester United n'aurait en revanche jamais investi un tel montant sur le Français. Pour une simple et bonne raison : le coach des Red Devils, José Mourinho, possède de sérieux doutes sur les chances de réussite du buteur outre-Manche ! D'après le journal The Guardian, en se basant sur les rapports de ses émissaires, le Special One en a conclu que plusieurs facteurs risquaient de poser problème : son adaptation à la Premier League, ses capacités physiques et sa mentalité lors des matchs importants. Si Lacazette voulait une motivation supplémentaire pour casser la baraque dès sa première saison anglaise, celle-ci est toute trouvée !

