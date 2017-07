Arsenal : Wenger prêt à bloquer Giroud ?

Arsenal : Wenger prêt à bloquer Girou d ? « Par Romain Lantheaume - Le 11/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Partira ? Partira pas ? Alors qu’il a perdu son statut de titulaire la saison passée à Arsenal, l’attaquant Olivier Giroud (30 ans, 29 apparitions et 12 buts en Premier League cette saison) a publiquement exprimé son désir de rester malgré le recrutement d’Alexandre Lacazette. Mais, en privé, le Français ciblé notamment par l’Olympique de Marseille, aurait entamé une réflexion sur son avenir (voir ici). Cependant, même s’il venait à réclamer un départ, l’ancien Montpelliérain, sous contrat jusqu’en 2019, pourrait se heurter à un mur. En effet, The Telegraph assure que le manager des Gunners, Arsène Wenger, compte bien retenir le joueur tant qu’il ne sera pas fixé dans le dossier Alexis Sanchez, désireux de mettre les voiles à un an du terme de son contrat, et au sujet de la piste menant au milieu offensif de l’AS Monaco, Thomas Lemar. Par ailleurs, l’Alsacien continue d’apprécier les options offertes par le profil de Giroud, même s’il n’envisage pas forcément d’en faire un titulaire. Au vu de la complexité du dossier Sanchez, qui souhaiterait rejoindre Manchester City, mais que le club londonien espère toujours prolonger, Giroud risque de devoir patienter encore de longues semaines avant de savoir à quoi s’en tenir… Au vu de la complexité du dossier Sanchez, qui souhaiterait rejoindre Manchester City, mais que le club londonien espère toujours prolonger, Giroud risque de devoir patienter encore de longues semaines avant de savoir à quoi s’en tenir…

