PSG : offre de 15 M€ à venir pour Areola ?

PSG : offre de 15 M€ à venir pour Areol a ? « Par Romain Lantheaume - Le 11/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens au Paris Saint-Germain derrière Kevin Trapp, Alphonse Areola (24 ans, 15 matchs en L1 cette saison) n'a pas caché son intention de disposer d'un temps de jeu plus important l'an prochain. Candidat au départ, le Français a particulièrement tapé dans l'œil d'un prétendant. Ce mardi, le magazine France Football révèle ainsi que Newcastle, de retour en Premier League, a fait du Parisien une priorité au poste de gardien devant Joe Hart (Manchester City) et Pepe Reina (Naples) ! L'ancien Bastiais plaît particulièrement au manager Rafael Benitez qui le suit depuis son prêt à Villarreal. L'hebdomadaire évoque une possible première offre à venir de 15 millions d'euros environ. Et même si les Magpies venaient finalement à privilégier la piste menant à Reina, c'est Naples, également intéressé, qui pourrait passer à l'action dans ce dossier ! Reste à connaître désormais la position de l'intéressé ainsi que du club de la capitale, qui pourrait hésiter à céder le Tricolore maintenant que l'arrivée d'un nouveau gardien de renom apparaît très peu probable. Reste à connaître désormais la position de l'intéressé ainsi que du club de la capitale, qui pourrait hésiter à céder le Tricolore maintenant que l'arrivée d'un nouveau gardien de renom apparaît très peu probable.

