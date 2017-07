PSG : encore une rencontre pour Mbappé !

PSG : encore une rencontre pour Mbapp é ! « Par Romain Lantheaume - Le 11/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même s’il a repris l’entraînement lundi avec l’AS Monaco, l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) continue d’affoler ses prétendants et en premier lieu le Paris Saint-Germain. Après une première réunion en présence de la pépite, une seconde entrevue a eu lieu en fin de semaine dernière entre l’entraîneur francilien Unai Emery, le directeur sportif Antero Henrique et le père du joueur, Wilfried Mbappé, rapporte L’Equipe ce mardi. Les discussions ont cette fois tourné autour de l’aspect sportif et du projet de jeu visant à associer le Tricolore à Edinson Cavani. Selon la même source, l’entourage du natif de Bondy est ressorti plutôt séduit de ces échanges, tandis que le PSG afficherait un "optimisme gonflé" dans ce dossier. Mais le club de la capitale n’a pas l’intention d’effectuer une première offre au club du Rocher tant qu’il ne disposera pas d’un accord avec le jeune dribbleur et son entourage. A l’avenir, même si c’était le cas et que Paris passait à l’action, l’ASM semble néanmoins toujours réticente à l’idée de renforcer un concurrent direct. Et puis, même si le Real Madrid a commencé à freiner dans ce dossier (voir ici), Paris n’est pas seul en lice. Mbappé a ainsi dîné avec le manager de Manchester City, Pep Guardiola, il y a une quinzaine de jours, ajoute le quotidien sportif… Le Français n’a pas fini d’agiter ce mercato ! A l’avenir, même si c’était le cas et que Paris passait à l’action, l’ASM semble néanmoins toujours réticente à l’idée de renforcer un concurrent direct. Et puis, même si le Real Madrid a commencé à freiner dans ce dossier (), Paris n’est pas seul en lice. Mbappé a ainsi dîné avec le manager de Manchester City, Pep Guardiola, il y a une quinzaine de jours, ajoute le quotidien sportif… Le Français n’a pas fini d’agiter ce mercato !

