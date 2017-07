OM : Eto'o lui aussi recalé !

OM : Eto'o lui aussi recal é ! Par Eric Bethsy - Le 10/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Toute l’Europe est probablement au courant, l’Olympique de Marseille cherche un attaquant de renom. Résultat, le club phocéen est sollicité par de nombreux agents. Mais les dirigeants marseillais savent ce qu’ils veulent et surtout ce qu’ils ne veulent pas. Comme nous vous l’indiquions ce lundi (voir brève 9h25), le flop de l’Inter Milan Gabriel Barbosa (20 ans) a été proposé à l’OM, sans succès. Et le Brésilien n’est pas le seul joueur recalé par la direction olympienne. Selon nos confrères de Foot Mercato, l’attaquant d’Antalyaspor Samuel Eto’o (36 ans) n’a pas non plus séduit le 5e de Ligue 1. D’autant que le Camerounais réclamait un contrat de 2 ans avec un salaire annuel de 4 millions d’euros. A ce prix, le directeur sportif Andoni Zubizarreta peut effectivement trouver mieux qu’un buteur en fin de carrière. D’autant que le Camerounais réclamait un contrat de 2 ans avec un salaire annuel de 4 millions d’euros. A ce prix, le directeur sportif Andoni Zubizarreta peut effectivement trouver mieux qu’un buteur en fin de carrière.

