Monaco : Fabinho vers l'Atletico !

Monaco : Fabinho vers l'Atletic o ! « Par Eric Bethsy - Le 10/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps annoncé au Paris Saint-Germain, le milieu ou latéral droit de l’AS Monaco Fabinho (23 ans, 37 matchs et 9 buts en L1 cette saison) se dirigerait vers l’Atletico Madrid ! Ce lundi soir, le média espagnol As affirme que les dirigeants monégasques et madrilènes sont parvenus à un accord de principe pour le transfert du Brésilien. Il s’agirait d’une opération à 45 millions d’euros qui prendrait effet à partir de janvier 2018, à cause de l’interdiction de recrutement infligée aux Colchoneros. De son côté, le Brésilien se serait également entendu avec l’Atletico. Si l’information se confirme, certains parleront d’un choix par défaut dans la mesure où Fabinho souhaitait rejoindre le PSG, que Monaco ne veut pas renforcer. Si l’information se confirme, certains parleront d’un choix par défaut dans la mesure où Fabinho souhaitait rejoindre le PSG, que Monaco ne veut pas renforcer.

News lue par 9030 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+