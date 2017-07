Lyon : Aulas évoque la suite du mercato « Par Eric Bethsy - Le 10/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la présentation de sa cinquième recrue Kenny Tete, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a confirmé qu’un défenseur central serait recruté. Quant au secteur offensif, déjà renforcé avec Bertrand Traoré et Mariano Diaz, le club rhodanien se dit satisfait par la prestation de ses jeunes en match amical contre Bourg-en-Bresse (3-1). "On a regardé le match de samedi, et on a vu qu’on avait en magasin trois ou quatre des meilleurs jeunes attaquants français issus de notre centre de formation, a commenté le dirigeant. Même si aujourd’hui, on a les moyens de faire un autre très grand attaquant, on donnera la priorité aux jeunes et à ceux qui sont venus nous rejoindre. Maintenant, on n’est pas idiot. On regardera la préparation et on fera ce qu’il faut en fonction de ce qu’il se passe." Gouiri, Dzabana, Maolida, Aouar… Ils auront peut-être une carte à jouer la saison prochaine. Gouiri, Dzabana, Maolida, Aouar… Ils auront peut-être une carte à jouer la saison prochaine.

