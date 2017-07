ASSE : Rocheteau est surpris pour Ruffier

Un temps annoncé à l’OGC Nice, le gardien de l’AS Saint-Etienne Stéphane Ruffier (30 ans, 31 matchs en L1 cette saison) ne devrait pas bouger cet été. En effet, la direction stéphanoise n’a reçu aucune offre pour son dernier rempart. Surpris, le directeur sportif Dominique Rocheteau ne s’en plaint pas.

"Je n’explique pas l’absence d’offre pour Stéphane Ruffier, a réagi le dirigeant contacté par But. Mais pour moi, Stéphane est le numéro 1 des gardiens français. Il fait de superbes saisons. On ne se pose aucune question sur lui. Il est là. Il a son coach avec Fabrice Grange. Steph, c’est un compétiteur. Il a envie d’avoir la meilleure équipe possible et on partage tous cette envie-là."

A commencer par le nouvel entraîneur Oscar Garcia qui attend encore au moins 4 recrues.