Rennes : R. Ruello - "pas écrit pigeons !" « Par Eric Bethsy - Le 10/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ecarté par l'entraîneur du Stade Rennais Christian Gourcuff, Giovanni Sio (28 ans, 34 matchs et 9 buts en L1 cette saison) pensait rejoindre Montpellier sans problème. C'était sans compter sur les exigences du club breton. Remonté, l'attaquant ivoirien a évoqué un manque de respect de la part de ses supérieurs qui auraient ignoré les appels du MHSC (voir ici). De quoi provoquer la colère du président René Ruello. "C'est complètement faux, a démenti le patron rennais dans Ouest-France. J'ai répondu aux mails de Laurent Nicollin, comme c'est d'usage, et je ne compte plus les heures passées au téléphone avec l'agent de Giovanni. Ses déclarations, c'est n'importe quoi… Il n'y a pas écrit 'pigeons' à l'entrée de la Piverdière !" "Le joueur et le club se sont mis d'accord sans nous en parler, puis seulement dans un second temps, ils ont pris contact avec nous pour nous dire : 'On s'est mis d'accord avec Giovanni, on va vous donner telle somme.' Mais ça ne marche pas comme ça ! Puis on parle d'un garçon qui a mis 9 buts l'an dernier, joue plus de 30 matchs par an. Une proposition à 1,3 M€, c'est… non", a lâché Ruello, quitte à refroidir la formation héraultaise.

