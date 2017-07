PSG : Mbappé, le Real refuse de s'aligner !

PSG : Mbappé, le Real refuse de s'aligne r ! Par Eric Bethsy - Le 10/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voilà un rebondissement assez inattendu. Toujours prêt à faire des folies pour atteindre ses cibles, le Real Madrid se fixe des limites pour Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison). Convoité par plusieurs formations européennes, l’attaquant de l’AS Monaco coûterait forcément plus de 100 M€ en cas de transfert. Pas de problème pour le club madrilène. Non, ce qui dérange le champion d’Espagne, c’est plutôt la case salaire. En effet, le Real refuserait de s’aligner sur l’offre salariale du Paris Saint-Germain, nous apprend la Cadena COPE, mais sans donner de chiffres. Pour le président Florentino Pérez, il s’agit d’une question de principe au vu du jeune âge du Monégasque. Attention, cela ne signifie pas que l’international tricolore n’ira pas au Real. S’il choisit la Casa Blanca en mettant l’aspect financier au second plan, Mbappé pourrait très bien rejoindre la capitale espagnole. D’autant que Monaco n’est pas emballé à l’idée de renforcer son concurrent parisien. Attention, cela ne signifie pas que l’international tricolore n’ira pas au Real. S’il choisit la Casa Blanca en mettant l’aspect financier au second plan, Mbappé pourrait très bien rejoindre la capitale espagnole. D’autant que Monaco n’est pas emballé à l’idée de renforcer son concurrent parisien.

