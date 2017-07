PSG : bonne nouvelle pour Sanchez ?

PSG : bonne nouvelle pour Sanche z ? « Par Youcef Touaitia - Le 10/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A un an de la fin de son contrat, Alexis Sanchez (28 ans, 51 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison) continue de jouer avec les nerfs d’Arsenal. Après avoir refusé une juteuse prolongation avec à la clé, un salaire hebdomadaire de 350 000 euros, le Chilien a émis le souhait de rejoindre Manchester City. Mais voilà, le club londonien, qui fait des pieds et des mains pour le retenir, et qui semble désormais résigné à voir partir son meilleur élément offensif, refuse catégoriquement de renforcer la concurrence, annonce le Sunday Express. Face à cette situation, Arsenal serait donc prêt à laisser filer le Sud-Américain, mais uniquement à un club qui n’évolue pas en Premier League, dans le but de récupérer une somme importante cet été. Une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, qui n’ont jamais caché leur admiration pour l’ancien Barcelonais. Reste à savoir si Sanchez serait intéressé par un mouvement à l’étranger. En tout cas, le PSG pourrait avoir un bon coup à jouer dans ce dossier s’il réalise un gros effort financier.

News lue par 11893 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+