Inter : Borja Valero, c’est bouclé !

Ever Banega retourné au FC Séville, l’Inter Milan a d’ores et déjà trouvé son remplaçant en la personne de Borja Valero (32 ans, 31 matchs et 1 but en Serie A cette saison). Le milieu de terrain espagnol, en conflit ouvert avec les dirigeants de la Fiorentina, a annoncé son départ de la Viola pour la formation lombarde, qui va payer 5,5 millions d’euros plus 1,5 million d’euros de bonus. L’ancien joueur de Villarreal va signer pour trois ans à Milan.