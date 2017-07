Amical : et de trois pour l'OM !

Amical : et de trois pour l'O M ! « Par Romain Rigaux - Le 09/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Troisième match de préparation et troisième victoire pour l'Olympique de Marseille face à l'Etoile Sportive du Sahel (2-0) ce dimanche soir, à Martigues. L'Olympique de Marseille n'a pas mis très longtemps pour lancer sa rencontre puisque les hommes de Rudi Garcia ouvraient le score après moins de 5 minutes de jeu. A la réception d'un corner, Rolando profitait d'un cafouillage adverse pour marquer de la tête (1-0, 4e). Néanmoins, l'OM avait plus de mal ensuite face à l'engagement et au rythme imposés par les Tunisiens. Durant la suite de cette première période, on sentait les Olympiens plus émoussés physiquement. Malgré ces difficultés, la recrue Luiz Gustavo faisait déjà bonne impression au milieu de terrain. A la baguette pour construire depuis l'arrière, le Brésilien a déjà affiché le visage d'un patron et on l'a vu à plusieurs reprises donner des consignes à ses coéquipiers pour améliorer leur placement et leur demander de se projeter vers l'avant. En revanche, Pelé brillait moins en provoquant un penalty après une sortie ratée. Heureusement pour lui, Lahmar était un peu trop confiant et manquait sa Panenka. Derrière, le gardien marseillais se rattrapait bien en détournant d'une belle claquette un tir qui filait sous la barre transversale. A l'approche de la pause, l'ESS levait aussi le pied et l'OM se contentait de faire tourner le ballon jusqu'au retour aux vestiaires. Au retour des vestiaires, Marseille a retrouvé un second souffle et l'entrée de Njie a apporté plus de vitesse dans les offensives marseillaises. C'est d'ailleurs le Camerounais qui offre une passe décisive à Germain pour le second but de l'OM (2-0, 62e). La recrue marseillaise prend encore un peu plus de confiance avec ce deuxième but en deux matchs. Derrière, les changements se multipliaient, le rythme retombait et le score ne bougeait plus. Prochain rendez-vous, mercredi face au FC Viitorul pour les Marseillais. Au retour des vestiaires, Marseille a retrouvé un second souffle et l'entrée de Njie a apporté plus de vitesse dans les offensives marseillaises. C'est d'ailleurs le Camerounais qui offre une passe décisive à Germain pour le second but de l'OM (2-0, 62e). La recrue marseillaise prend encore un peu plus de confiance avec ce deuxième but en deux matchs. Derrière, les changements se multipliaient, le rythme retombait et le score ne bougeait plus. Prochain rendez-vous, mercredi face au FC Viitorul pour les Marseillais.

