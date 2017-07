Man Utd : Mourinho ne pouvait pas bloquer Rooney « Par Eric Bethsy - Le 09/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Moins utilisé par José Mourinho, Wayne Rooney (31 ans, 25 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) a quitté Manchester United pour retrouver son club formateur Everton. Après 13 ans chez les Red Devils, l’attaquant anglais a eu droit à un hommage du manager mancunien qui ne pouvait pas se permettre de le retenir. "Je n'ai jamais caché l'admiration que je porte à Wayne, a réagi le Portugais sur le site officiel de MU. Il s'est comporté comme un très grand professionnel pendant toute sa carrière au club et restera dans les annales du football. Il n'est jamais facile de voir un grand footballeur jouer moins qu'il ne le voudrait. Quand il a demandé à retourner à Everton, je n'ai pas pu m'y opposer. Son expérience, sa concentration et sa détermination nous manqueront et je lui offre tous mes vœux pour l'avenir." Au passage, ce départ a sans doute facilité l’arrivée de Romelu Lukaku. Un argument supplémentaire pour laisser filer Rooney... Au passage, ce départ a sans doute facilité l’arrivée de Romelu Lukaku. Un argument supplémentaire pour laisser filer Rooney...

