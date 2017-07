PSG : Meunier est surmotivé !

PSG : Meunier est surmotiv é ! « Par Romain Rigaux - Le 09/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parmi les recrues de l'été dernier au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier (25 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) a été l'une des rares satisfactions de la dernière saison. Auteur de belles prestations, le latéral droit belge est même passé devant Serge Aurier dans la hiérarchie. Avant d'aborder l'exercice 2017-2018, le Diable Rouge est toujours aussi déterminé et ne manque pas d'ambition. "Je suis totalement déterminé. Ma première saison a été bonne selon moi. J’ai réussi à tirer mon épingle du jeu et à profiter de pas mal de temps de jeu. Pour être honnête, je ne m’attendais pas à jouer autant. Aujourd’hui, je vais tout faire pour disputer encore plus de matchs et améliorer mes statistiques", a déclaré le défenseur parisien sur le site officiel du club. Reste à savoir qui sera son concurrent alors qu'Aurier souhaite partir et que des rumeurs annoncent un accord avec Daniel Alves, pourtant attendu à Manchester City. Reste à savoir qui sera son concurrent alors qu'Aurier souhaite partir et que des rumeurs annoncent un accord avec Daniel Alves, pourtant attendu à Manchester City.

