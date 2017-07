OM : ce si précieux Evra « Par Romain Rigaux - Le 09/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé l'hiver dernier à l'Olympique de Marseille, Patrice Evra (36 ans, 11 matchs et 1 but en L1 avec Marseille cette saison) s'est rapidement imposé comme un leader dans le vestiaire marseillais. Le latéral gauche expérimenté est aussi très apprécié par le staff, et notamment par le responsable performance du club, Paolo Rongoni. "Pour être un grand joueur, il faut être simple à la base. C’est tout lui. Si tu prends l’ensemble de notre équipe, les joueurs n’ont pas gagné la moitié de son palmarès. Mais le plus simple, c’est Patrice. Quand tu vois ça, tu es obligé de t’attacher. (...) Des fois, il te dit : 'Là, il faut calmer'. Il te donne un retour. Je m’appuie tout le temps sur les plus anciens pour avoir le ressenti. S’il faut lâcher la bride, s’il faut continuer. Lopez et les jeunes vont me dire tous les jours qu’ils n’en peuvent plus. Mais je ne sais pas s’ils me le disent pour pleurer, ou parce qu’il faut calmer le jeu." En six mois, "Tonton Pat" a su se rendre indispensable à l'OM. En six mois, "Tonton Pat" a su se rendre indispensable à l'OM.

