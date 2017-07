ASSE : Pamela Anderson, Roux en rigole « Par Romain Rigaux - Le 09/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'une idylle entre Pamela Anderson et Adil Rami a fait le buzz récemment, voilà que l'ancienne célèbre naïade d'Alerte à Malibu refait parler d'elle dans le monde du football. En effet, le Journal du Dimanche annonçait aujourd'hui que cette dernière entretenait une relation avec... Nolan Roux (29 ans, 33 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison). Une information insolite qui a bien fait rire l'attaquant de Saint-Etienne. "Je ne sais pas quel mec a sorti ça, mais bravo à lui (il rigole). Il a dû faire une grosse soirée hier soir... Je ne vois pas comment on peut sortir des choses comme ça ! Alors oui, c'est marrant une minute, les sites parodiques ne savent pas trop quoi écrire. Mais je me demande comment le journaliste du JDD a pu croire et reprendre ça ! Pamela Anderson à Saint-Etienne, ça ferait un peu bizarre (il sourit)", a confié l'ancien Lillois à France Football. Et qu'en a pensé sa femme ? "Elle a également rigolé. Mais c'est toujours un peu embêtant de recevoir des textos de gens qui se demandent comment c'est possible. (...) Franchement : moi à Saint-Etienne avec Pamela Anderson ? Mais où peut se situer le rapprochement ? (...) Bon, après, peut-être qu'elle m'a vu à travers la télé... Si c'est le cas, elle a sûrement dû se dire qu'elle pourrait être ma mère", a lâché Roux. Et qu'en a pensé sa femme ? "Elle a également rigolé. Mais c'est toujours un peu embêtant de recevoir des textos de gens qui se demandent comment c'est possible. (...) Franchement : moi à Saint-Etienne avec Pamela Anderson ? Mais où peut se situer le rapprochement ? (...) Bon, après, peut-être qu'elle m'a vu à travers la télé... Si c'est le cas, elle a sûrement dû se dire qu'elle pourrait être ma mère", a lâché Roux.

