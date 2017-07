TFC : Dupraz et l'essai de Maurice-Belay « Par Eric Bethsy - Le 09/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non conservé par Bordeaux, l'ailier Nicolas Maurice-Belay (32 ans) est actuellement mis à l’essai à Toulouse. Alors que sa mise à l’écart en match amical contre Rodez (défaite 1-0) vendredi pouvait représenter un indice sur la décision de Pascal Dupraz, l’entraîneur du Téfécé a pris la parole. "Nicolas, je vais le garder encore une semaine, a annoncé le coach toulousain dans La Dépêche. On est toujours en phase de réflexion et nous prendrons une décision avant de partir en stage. Ce n'est pas vrai, comme je l'ai vu sur Internet, que j'ai déjà tranché et que je n'étais pas chaud au départ !" Auteur d’une saison blanche chez les Girondins, en raison de pépins physiques, l’ancien Sochalien devra surtout retrouver sa condition physique. Auteur d’une saison blanche chez les Girondins, en raison de pépins physiques, l’ancien Sochalien devra surtout retrouver sa condition physique.

News lue par 2580 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+