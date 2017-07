Barça : Paulinho sans langue de bois

En plus de la piste Marco Verratti, le FC Barcelone tente d’attirer le milieu du Guangzhou Evergrande Paulinho (28 ans). Après une première offre refusée, le Barça continue de négocier avec le club chinois. Et pour cause, l’ancien joueur de Tottenham ne cache pas, une nouvelle fois, sa volonté de venir.

"Je ne suis pas hypocrite, je suis quelqu'un de transparent. Et bien évidemment, je pense au Barça, a reconnu le Brésilien interrogé par Band. Leur offre est plus importante que ce que l'on pensait. Mon agent m'a dit qu'il y avait de nouvelles négociations. La plupart des joueurs ne commentent rien jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, mais je peux confirmer que l'intérêt est réel. Il y a une offre, à 20 M€ je crois, et le président du Barça en a déjà parlé avec les dirigeants de Guangzhou, mais il n'y a pas d'accord. Mais c’est possible que je joue pour Barcelone."

A noter que la clause libératoire de Paulinho s’élève à 40 M€.