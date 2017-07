Arsenal : troisième offre à venir pour Lemar !

Arsenal : troisième offre à venir pour Lema r ! « Par Eric Bethsy - Le 09/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après les 53 M€ (hors bonus) dépensés pour l’attaquant Alexandre Lacazette, Arsenal ne compte pas s’arrêter là. Prêt à se lâcher sur la piste Kylian Mbappé, le club londonien s'aperçoit que la tâche s’annonce très (ou trop) difficile. Du coup, les Gunners ont les moyens de bombarder l’AS Monaco pour Thomas Lemar (21 ans, 34 matchs et 9 buts en L1 cette saison). Recalé avec ses offres à 40 puis 45 M€, le manager Arsène Wenger va revenir à la charge, annonce le Daily Mail. Et cette fois, la proposition pourrait atteindre les 56 M€ ! Il s’agirait d’un nouveau record dans l’histoire du club, quelques jours après la folie pour l’ancien Lyonnais. Mais pas sûr que ce montant soit suffisant pour convaincre Monaco. Comme nous vous l’indiquions samedi (voir ici), le champion de France a fixé son prix à 91 millions d'euros pour faire comprendre à ses courtisans qu'il n'était pas vendeur. Et ce même si l’ancien Caennais serait déjà d’accord avec Arsenal. Mais pas sûr que ce montant soit suffisant pour convaincre Monaco. Comme nous vous l’indiquions samedi (), le champion de France a fixé son prix à 91 millions d'euros pour faire comprendre à ses courtisans qu'il n'était pas vendeur. Et ce même si l’ancien Caennais serait déjà d’accord avec Arsenal.

