Man Utd : R. Lukaku - "le plus grand club" « Par Eric Bethsy - Le 09/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur le point de rejoindre Manchester United, l’attaquant d’Everton Romelu Lukaku (24 ans) a expliqué son choix. Et notamment sa préférence pour les Red Devils alors que le champion d'Angleterre Chelsea le convoitait également. "C'est une opportunité dont j'ai toujours rêvé depuis mon enfance. Quand MU m'a appelé, je n'avais pas besoin d'y réfléchir à deux fois. Je suis donc ravi de pouvoir faire partie de leur histoire, a confié le Belge à ESPN. Chelsea ? Qui dirait non au plus grand club au monde ? Le plus beau stade en Angleterre, les meilleurs supporters. C'est l'opportunité idéale. J'ai toujours dit que je voulais jouer pour une équipe qui vise tous les trophées." Autre argument important : évoluer aux côtés de son ami Paul Pogba. Autre argument important : évoluer aux côtés de son ami Paul Pogba.

