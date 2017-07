Bordeaux : Gourvennec prévient Rolan « Par Eric Bethsy - Le 09/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Indécis concernant son avenir, l’attaquant de Bordeaux Diego Rolan (24 ans, 29 matchs et 9 buts en L1 cette saison) n’a pas complètement la tête au club aquitain. Une situation inconfortable pour son entraîneur Jocelyn Gourvennec, qui s’est exprimé après la victoire contre Niort (2-1) en match amical samedi. "Il est contacté par un certain nombre de clubs. Sa situation évoluera, je l’espère rapidement, car nous avons aussi besoin de se fixer, a prévenu le technicien dans des propos relayés par Foot-Express. On comprend sa situation, mais en même temps on doit prévoir la suite. Il sait que j’ai besoin de compter sur des joueurs à 300% avec la tête aux Girondins et c’est pour cela qu’il faut que sa situation se clarifie." Rappelons que l’Uruguayen a la possibilité de rejoindre Fulham (voir ici), mais la perspective d’évoluer en Championship (D2 anglaise) ne le séduit pas forcément. Rappelons que l’Uruguayen a la possibilité de rejoindre Fulham (), mais la perspective d’évoluer en Championship (D2 anglaise) ne le séduit pas forcément.

News lue par 3283 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+