PSG : T. Motta - "une histoire incroyable" « Par Romain Rigaux - Le 09/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après de longues et difficiles négociations, Thiago Motta (34 ans, 42 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a finalement prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2018. Dans une interview accordée à beIN Sports, le milieu de terrain affiche sa satisfaction de poursuivre avec le club de la capitale et ses objectifs. "C'est une histoire, je trouve, incroyable. Je suis très content de continuer et je pense que l'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble. J'espère que l'on va réussir les objectifs fixés dès le départ, lorsque je suis arrivé au Paris Saint-Germain", a confié le Transalpin. Le PSG avait fait venir Motta en 2012 pour l'aider à remporter la Ligue des Champions. Pour le moment, Paris n'a pas encore réussi à franchir les quarts de finale. Le PSG avait fait venir Motta en 2012 pour l'aider à remporter la Ligue des Champions. Pour le moment, Paris n'a pas encore réussi à franchir les quarts de finale.

