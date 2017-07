Divers : la lettre de Defoe au petit Bradley « Par Romain Rigaux - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le décès du petit Bradley Lowery, âgé de 6 ans et atteint d'un cancer, a ému toute l'Angleterre depuis vendredi, Jermain Defoe est particulièrement affecté par la disparition de ce jeune garçon avec lequel il avait noué une véritable amitié. L'attaquant anglais a publié une lettre poignante. "Au revoir mon ami, tu vas beaucoup me manquer. Je me sens tellement béni que Dieu t'ait amené dans ma vie et d'avoir eu des moments incroyables avec toi et pour ça je suis tellement reconnaissant. Je n'oublierai jamais la façon dont tu m'as regardé la première fois que je t'ai rencontré, l'amour authentique dans ces jolis yeux. C'est vraiment dur de trouver les mots pour exprimer combien tu comptais pour moi. La façon dont tu disais mon nom, tes petits sourires quand les caméras étaient sorties comme une petite superstar et l'amour que je ressentais quand j'étais avec toi. Ton courage et ta bravoure continueront à m'inspirer pour le reste de ma vie. Tu ne sauras jamais quelle différence tu as fait en moi en tant que personne. Dieu t'a dans ses bras et je te porterai toujours dans mon cœur. Dors en paix mon petit. Mon meilleur ami", peut-on lire sur les réseaux sociaux. Des propos touchants et chargés d'une énorme émotion. Des propos touchants et chargés d'une énorme émotion.

