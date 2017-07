Amical : Lyon et sa jeunesse déjà en forme !

Amical : Lyon et sa jeunesse déjà en form e ! « Par Romain Rigaux - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sans Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Maxime Gonalons, tous partis cet été, l'Olympique Lyonnais s'est logiquement imposé face à Bourg en Bresse (3-1) ce samedi pour son premier match de préparation. Les Lyonnais ont rapidement posé le pied sur le ballon dans cette partie face à une équipe qui avait entamé cette rencontre pour travailler l'aspect défensif. Si les occasions n'étaient pas nombreuses en début de rencontre, Darder allumait la première mèche d'une frappe croisée après une belle percée. Dans la foulée, le corner obtenu amenait l'ouverture du score de Yanga-Mbiwa après un cafouillage (0-1, 23e). Profitant une nouvelle fois de la passivité de son adversaire, Lyon creusait l'écart avant la pause. Sur un ballon mal maîtrisé par Nirlo, le très jeune Geubbels (15 ans) fixait son adversaire avant de glisser le ballon entre les jambes de Deneuve (0-2, 44e). Un avantage au score logique pour l'OL qui avait trouvé le poteau quelques minutes auparavant sur un tir de Cognat. Avec un onze totalement remanié à la pause, hormis Gorgelin resté dans les buts, l'OL repartait rapidement de l'avant avec un poteau de Maolida. Mais c'est finalement Bourg en Bresse qui inscrivait le troisième but de cette partie sur un penalty de Boussaha obtenu suite à une faute de la recrue Mendy sur Merdji. L'ancien Havrais rêvait sans doute de premières minutes plus positives sous ses nouvelles couleurs. Alors qu'une alarme incendie déclenchée par un barbecue organisé par des spectateurs accompagnait pendant plusieurs minutes les 22 acteurs, les deux équipes affichaient plus de déchets dans leur jeu. Mais cela n'empêchait pas Dzabana de permettre à Lyon de se détacher définitivement avec une frappe puissante sous la barre (1-3, 70e). L'OL démarre bien et a rendez-vous avec le Celtic Glasgow samedi prochain pour son deuxième match de préparation Alors qu'une alarme incendie déclenchée par un barbecue organisé par des spectateurs accompagnait pendant plusieurs minutes les 22 acteurs, les deux équipes affichaient plus de déchets dans leur jeu. Mais cela n'empêchait pas Dzabana de permettre à Lyon de se détacher définitivement avec une frappe puissante sous la barre (1-3, 70e). L'OL démarre bien et a rendez-vous avec le Celtic Glasgow samedi prochain pour son deuxième match de préparation

News lue par 7670 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+