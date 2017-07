Real : Modric scelle son avenir « Par Romain Rigaux - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé en 2012 au Real Madrid, Luka Modric (31 ans, 25 matchs et 1 but en Liga cette saison) est un élément essentiel du onze de Zinedine Zidane. Et le milieu croate compte bien le rester encore quelques années de plus puisqu'il se voit terminer sa carrière dans la capitale espagnole. "C'est sûr que ce n'est pas une décision facile de quitter le Real Madrid. Si tu t'en vas, aucun autre endroit n'est pareil. Aujourd'hui je suis dans le meilleur club du monde, j'en suis sûr. Chacun à ses raisons ou ses motivations, mais moi, je ne me vois pas quitter Madrid. Je vais faire tout mon possible pour rester, mais dans le football les choses peuvent changer rapidement", a confié l'ancien joueur de Tottenham à Marca. De son côté, le Real n'a aucune envie de voir partir son joueur sous contrat jusqu'en 2020 De son côté, le Real n'a aucune envie de voir partir son joueur sous contrat jusqu'en 2020

