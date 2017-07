Roma : De Rossi, un exemple pour Gonalons

Parti de l'Olympique Lyonnais pour l'AS Rome cet été, Maxime Gonalons (28 ans, 45 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a été présenté à la presse. Et le milieu de terrain n'a pas caché son admiration pour son nouveau coéquipier, Daniele De Rossi (33 ans, 40 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison).

"De Rossi c'est un joueur admirable, je le suis depuis très longtemps. C'est un exemple pour moi, ce qu'il a fait à Rome, j'aurais voulu le faire à Lyon, malheureusement cela ne s'est pas passé comme je le souhaitais", a confié l'ancien Gone.

Formé à l'OL, Gonalons est parti à un an du terme de son contrat.