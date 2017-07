Man Utd : Rooney arrive à Everton !

L'histoire entre Wayne Rooney (31 ans, 39 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) et Manchester United est sur le point de se terminer. N'entrant plus vraiment dans les plans de José Mourinho, l'attaquant anglais va rejoindre, comme pressenti, son club formateur d'Everton. Selon Sky Sports, le Red Devil est déjà présent au centre d'entraînement des Toffees et doit signer son contrat dans les prochaines heures.

Parti d'Everton en 2004 pour rejoindre Old Trafford, Rooney a disputé 559 matchs, pour 253 buts marqués, sous les couleurs mancuniennes durant les 13 dernières saisons. Une page va se tourner au Théâtre des Rêves.