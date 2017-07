Monaco : Cordon évoque le cas Mbappé « Par Romain Rigaux - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Où évoluera Kylian Mbappé (18 ans, 44 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) la saison prochaine ? Impossible de l'affirmer pour le moment alors que l'attaquant de l'AS Monaco est ciblé par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain notamment. Même le directeur sportif monégasque, Antonio Cordon, assure qu'aucune décision n'a encore été prise. "Je ne peux pas dire quelle est sa priorité aujourd’hui. Il y a beaucoup de possibilités. Chacun doit prendre ses décisions et trouver son chemin, ce sont des décisions personnelles qui doivent se prendre avec beaucoup de tranquillité. Il a beaucoup de possibilités parce que c’est un grand joueur. On connaîtra le dénouement bientôt", a indiqué le dirigeant monégasque à la Cadena Ser. Si le PSG fait le forcing ces derniers jours, le Real Madrid attendrait de vendre Alvaro Morata avant d'accélérer sur ce dossier. Si le PSG fait le forcing ces derniers jours, le Real Madrid attendrait de vendre Alvaro Morata avant d'accélérer sur ce dossier.

