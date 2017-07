Bursaspor : Djiku et Waris avec Le Guen ?

Bursaspor : Djiku et Waris avec Le Gue n ? Par Romain Lantheaume - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Récemment nommé sur le banc de Bursaspor, Paul Le Guen compte bien se renforcer en piochant dans l’effectif de deux relégués de Ligue 1. D’après L’Equipe, le défenseur polyvalent de Bastia, Alexander Djiku (22 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison), envisage de rallier le club turc. L’AS Saint-Etienne semblait en pole dans ce dossier mais les Verts n’ont toujours pas fait d’offre. Or, le club corse a rapidement besoin des 2 à 3 millions d’euros que ce transfert va rapporter pour éviter la rétrogradation en National 1. En parallèle, le technicien français cible aussi l’attaquant de Lorient, En parallèle, le technicien français cible aussi l’attaquant de Lorient, Majeed Waris (25 ans, 35 matchs et 9 buts en L1 cette saison). D’après le site Fotomac, des discussions concernant un prêt ou un transfert sec ont été entamées avec les Merlus et le club turc se montre confiant dans ce dossier. Affaire à suivre…

News lue par 145 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+