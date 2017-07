Arsenal : Alexis Sanchez a fait son choix !

Arsenal : Alexis Sanchez a fait son choi x ! « Par Romain Lantheaume - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en juin 2018 avec Arsenal, l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League cette saison) avait déclaré qu'il communiquerait son choix pour son avenir à l'issue de la Coupe des Confédérations. La compétition est achevée depuis dimanche dernier et le Chilien n'a toujours rien dit. Mais d'après le quotidien de son pays, El Mercurio, l'ancien Barcelonais a tranché : il souhaiterait rejoindre Manchester City ! Les proches du joueur ont notamment expliqué que le Gunner désire jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Or, Arsenal n'a que la Ligue Europa à lui offrir. Malgré ses velléités de départ, le club londonien n'a aucune intention de céder son atout numéro un, et surtout pas à un concurrent direct. Même si le Sud-Américain se montre très gourmand (voir ici), Arsenal est prêt à faire de gros efforts pour le prolonger. Malgré ses velléités de départ, le club londonien n'a aucune intention de céder son atout numéro un, et surtout pas à un concurrent direct. Même si le Sud-Américain se montre très gourmand (), Arsenal est prêt à faire de gros efforts pour le prolonger.

News lue par 14501 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+