OM : Bacca serait d'accord !

OM : Bacca serait d'accor d ! « Par Romain Lantheaume - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Difficile de suivre le dossier Carlos Bacca (30 ans, 32 matchs et 13 buts en Serie A cette saison) ! Vendredi, l'agent Yvan Le Mée assurait que l'Olympique de Marseille ne considérait pas l'attaquant du Milan AC comme une priorité (voir ici). Ce samedi, le quotidien La Gazzetta dello Sport annonce pourtant que le club phocéen est parvenu à convaincre le Colombien de rejoindre la Canebière ! Les deux parties auraient même convenu d'un accord moyennant un salaire annuel de 4 millions d'euros. Problème : les positions de l'OM et du club lombard demeurent assez éloignées, même si les Rossoneri réclameraient finalement non pas 30 M€ mais 20 M€, soit le montant maximum que les Olympiens sont prêts à investir sur un buteur. Du côté marseillais, on pencherait davantage pour un prêt avec option d'achat. Or, cette alternative n'a pas les faveurs de l'institution italienne, qui a dépensé sans compter cet été et qui préfère donc une rentrée d'argent immédiate. En convaincant l'ancien Sévillan, qui a retiré toutes les références au Milan ces dernières heures sur les réseaux sociaux, l'OM semble tout de même avoir franchi une étape cruciale dans ce dossier. Reste à négocier avec le club transalpin. En convaincant l'ancien Sévillan, qui a retiré toutes les références au Milan ces dernières heures sur les réseaux sociaux, l'OM semble tout de même avoir franchi une étape cruciale dans ce dossier. Reste à négocier avec le club transalpin.

News lue par 11968 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+