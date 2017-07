Man Utd : accord pour Lukaku (officiel ) ! « Par Romain Lantheaume - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une offre de dernière minute de Chelsea, qui s'est aligné sur les 85 millions d'euros initialement proposés par Manchester United, l'attaquant d'Everton, Romelu Lukaku (24 ans, 37 matchs et 25 buts en Premier League cette saison), va bien rejoindre les Red Devils ! En effet, ce samedi, MU a annoncé avoir trouvé un accord avec les Toffees pour le transfert de l'international belge. Sa venue sera effective sous réserve du passage de la traditionnelle visite médicale et d'un accord sur les termes du contrat avec le buteur. D'après la presse anglaise, le montant de la transaction pourrait grimper à plus de 101 M€ grâce à des bonus facilement atteignables ! Selon The Guardian, le deal inclurait également le transfert de Wayne Rooney dans le sens inverse. Alors qu'un retour à Chelsea avait ses faveurs, le Diable Rouge s'est visiblement laissé convaincre par son agent Mino Raiola, qui souhaitait absolument l'envoyer du côté d'Old Trafford. Si ce montant se confirme, Lukaku pourrait à terme, une fois les bonus versés, contester le statut de 2e joueur le plus cher de l'histoire à Gareth Bale, acheté pour 100,7 M€ par le Real Madrid en 2013. Manchester United d'accord avec Everton pour Lukaku

#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo — Manchester United (@ManUtd) 8 juillet 2017

