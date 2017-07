Caen : Garande ne voulait charger personne... « Par Romain Lantheaume - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la fin de la saison passée, l’entraîneur de Caen, Patrice Garande, s’était signalé par un tacle adressé dans la presse à chacun de ses cadres comme Rémy Vercoutre et Julien Féret (voir l’article du 28 mai). Alors que ses déclarations ont fait le buzz, le technicien normand estime que ses mots ont dépassé sa pensée. "Quand on est entraîneur, on vit par procuration à travers ses joueurs. J’ai fait un bilan mais je regrette évidemment la forme, a expliqué le Caennais sur les ondes de RMC. On m’a posé des questions sur les joueurs et j’ai simplement exprimé qu’ils avaient été un peu moins bien que la saison précédente. Mes propos ont ensuite été commentés et je ne m’attendais pas à un buzz pareil." "Evidemment, je regrette ça, notamment vis-à-vis de l’entourage de mes joueurs. (…) Je me suis expliqué avec eux, a poursuivi Garande. Les joueurs ont toujours répondu présent. Le Stade Malherbe vient de disputer une quatrième saison en Ligue 1, ce qui n’était pas arrivé depuis 25 ans. Loin de moi l’idée de les charger, d'autant qu'on s’est encore maintenu. Mais c’est vrai qu’on aurait pu faire mieux." La prochaine fois, Garande fera plus attention… "Evidemment, je regrette ça, notamment vis-à-vis de l’entourage de mes joueurs. (…) Je me suis expliqué avec eux, a poursuivi Garande. Les joueurs ont toujours répondu présent. Le Stade Malherbe vient de disputer une quatrième saison en Ligue 1, ce qui n’était pas arrivé depuis 25 ans. Loin de moi l’idée de les charger, d'autant qu'on s’est encore maintenu. Mais c’est vrai qu’on aurait pu faire mieux." La prochaine fois, Garande fera plus attention…

