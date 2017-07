PSG : Augustin avait recalé la Juve !

PSG : Augustin avait recalé la Juv e ! « Par Romain Lantheaume - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir débauché Kingsley Coman au Paris Saint-Germain en 2014, la Juventus Turin aurait aimé attirer Jean-Kévin Augustin (20 ans) dans ses filets cet été. Si l’attaquant a finalement rejoint le RB Leipzig, L’Equipe révèle ce samedi que la Vieille Dame a bien tenté le coup en soumettant une proposition de contrat de 4 ans à l’international Espoirs français ! Malgré la garantie d’un minimum de temps de jeu, le frère et agent du joueur n’a pas donné suite aux relances turinoises, pas plus qu’aux tentatives de Tottenham, qui s’était également positionné. L’offre financière de Leipzig (notamment une prime à la signature à sept chiffres) et les garanties sportives mises en avant ont convaincu le désormais ex-Parisien et son entourage. Le vice-champion d’Europe était prêt à mettre 12 M€ sur la table, soit presque autant que le club allemand qui a déboursé 13 M€ (plus 2 M€ de bonus). Le vice-champion d’Europe était prêt à mettre 12 M€ sur la table, soit presque autant que le club allemand qui a déboursé 13 M€ (plus 2 M€ de bonus).

