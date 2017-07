Arsenal : Özil attend Lacazette avec impatience « Par Eric Bethsy - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recrue phare d’Arsenal, l’attaquant Alexandre Lacazette (26 ans) est déjà très attendu en Angleterre. Par nos confrères britanniques bien sûr, mais aussi par ses nouveaux coéquipiers à l’image de Mesut Özil (28 ans, 33 matchs et 8 buts en Premier League cette saison), pressé de régaler le Français. "Je suis vraiment impatient de jouer avec lui, a réagi le meneur de jeu sur le site officiel des Gunners. C'est un très bon attaquant qui a marqué beaucoup de buts en Ligue 1. Et pas seulement cette saison, les précédentes aussi. Nous sommes vraiment contents d'avoir un tel attaquant avec nous. De ce que j'ai entendu, il est très bon, il a toujours faim de but et il est plein de sang-froid face au but. Mes amis qui suivent la L1 le connaissent bien et m'ont dit que j'allais m'amuser avec lui sur le terrain. J'espère qu'il pourra nous amener plus haut avec ses buts." Entre la qualité de passe de l’Allemand et la finition de l’ancien Lyonnais, ce duo pourrait bien fonctionner. Entre la qualité de passe de l’Allemand et la finition de l’ancien Lyonnais, ce duo pourrait bien fonctionner.

