Leicester : Shakespeare prévient Mahrez « Par Eric Bethsy - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter Leicester City, l'ailier Riyad Mahrez (26 ans, 36 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) serait furieux contre ses dirigeants. En cause, les 56 millions d’euros réclamés pour son transfert, un montant jugé trop élevé par Arsenal, présenté comme en pole pour l'accueillir. Visiblement, l’international algérien n’a pas caché sa mauvaise humeur à l’entraînement, d’où l’avertissement de son manager Craig Shakespeare. "On peut tous avoir un petit coup de mou, mais tout dépend de combien de temps cela va durer. Cela s'applique à tout le monde, pas seulement à Riyad, il doit y avoir de l'investissement et de l'application, a prévenu le coach des Foxes. On n'a reçu aucune offre. Et si on n'en a pas, il n'y aucune décision à prendre. (…) J'ai toujours eu une bonne relation avec lui. Si des joueurs veulent partir et qu'on a une offre, on y réfléchira. Mais s'il est convoqué, il doit être performant et s'il ne montre pas d'investissement, il ne jouera pas." Cette période de pré-saison s’annonce très longue pour Mahrez… Cette période de pré-saison s’annonce très longue pour Mahrez…

