Milan : Bacca, l'OM ne serait pas demandeur !

Milan : Bacca, l'OM ne serait pas demandeu r ! « Par Romain Lantheaume - Le 07/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Drôle de révélation dans le dossier Carlos Bacca (30 ans, 32 matchs et 13 buts en Serie A cette saison). Alors que diverses sources font état depuis des semaines du forcing de l’Olympique de Marseille pour enrôler l’attaquant du Milan AC, le club phocéen ne serait en réalité pas forcément très intéressé par le Colombien ! C’est du moins ce qu’affirme l’agent Yvan Le Mée, proche de la nouvelle direction des Rossoneri. "Bacca est sur le marché. Le Milan sait que Marseille cherche un attaquant. Ils nous ont demandé de faire la communication avec l'OM pour voir si y a une possibilité entre Marseille et Milan pour le joueur. Uniquement ça", a assuré le Français dans les colonnes de La Provence. "Aujourd'hui, l'OM n'a pas répondu officiellement. Ils connaissent la valeur du joueur et je pense que Bacca est dans une liste de 3,4,5 joueurs. Ils vont aller d'abord voir le numéro 1, qui n'est visiblement pas Bacca sinon ils auraient rappelé..." A priori, l’OM espère toujours attirer l’attaquant d’Arsenal, Olivier Giroud. "Aujourd'hui, l'OM n'a pas répondu officiellement. Ils connaissent la valeur du joueur et je pense que Bacca est dans une liste de 3,4,5 joueurs. Ils vont aller d'abord voir le numéro 1, qui n'est visiblement pas Bacca sinon ils auraient rappelé..." A priori, l’OM espère toujours attirer l’attaquant d’Arsenal, Olivier Giroud.

